Огромная батарея на 8000 мА•ч, экран 144 Гц и камера 50 Мп — представлен смартфон Realme P4s 5G

Realme сделала ставку на автономность, прочность и производительность

Realme P4s 5G оснащен аккумулятором ёмкостью 800щ0 мА•ч. Корпус защищён по степеням IP66, IP68 и IP69, а толщина устройства составляет 8,6 мм при массе 208 г.

Поддерживается проводная зарядка мощностью 80 Вт, обратная зарядка и режим bypass charging, который во время игр напрямую питает системную плату, снижая нагрев аккумулятора.

Смартфон получил 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей Samsung с разрешением 1,5K и частотой обновления до 144 Гц. Пиковая яркость достигает 1000 нит, предусмотрено DC-затемнение при максимальной яркости. За производительность отвечает MediaTek Dimensity 7400 Ultra в связке с чипом Hyper Vision+ AI. Система умеет интерполировать кадры в поддерживаемых играх, повышая плавность изображения.

Для охлаждения используется испарительная камера площадью 7000 мм². Объём оперативной памяти достигает 12 ГБ, накопителя — 256 ГБ. Основная камера на 50 Мп получила оптическую стабилизацию, дополнительно установлен сверхширокоугольный модуль на 8 Мп и фронтальная камера на 16 Мп.

Смартфон работает под управлением realme UI 7.0 и получит три года обновлений Android и четыре года исправлений безопасности.