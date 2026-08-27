Представлен стеклянный аэрогриль Nester, который позволяет наблюдать за едой во время приготовления

Nester представила аэрогриль, который позволяет буквально наблюдать за приготовлением еды и использовать чашу сразу в нескольких сценариях.

Nester Home Cook 6.2L Glass Air Fryer получил прозрачную чашу из боросиликатного стекла, поэтому следить за блюдом можно без постоянного открытия крышки. Производитель также применил фирменную технологию SteamLock: она должна помогать сохранять влагу внутри продуктов, одновременно формируя хрустящую корочку.

Необычная чаша рассчитана не только на приготовление пищи. После завершения программы её можно поставить на стол, а затем убрать в холодильник. Для хранения предусмотрена крышка из древесины акации, а боковые ручки облегчают переноску горячей ёмкости.

Ещё одна особенность устройства — автоматическая очистка. Специальная 30-секундная функция распыляет воду внутри фритюрницы и помогает размягчить остатки пищи, сокращая время на последующую уборку.