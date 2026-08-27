Представлен стеклянный аэрогриль Nester, который позволяет наблюдать за едой во время приготовления
Nester Home Cook 6.2L Glass Air Fryer получил прозрачную чашу из боросиликатного стекла
Nester представила аэрогриль, который позволяет буквально наблюдать за приготовлением еды и использовать чашу сразу в нескольких сценариях.
Nester Home Cook 6.2L Glass Air Fryer получил прозрачную чашу из боросиликатного стекла, поэтому следить за блюдом можно без постоянного открытия крышки. Производитель также применил фирменную технологию SteamLock: она должна помогать сохранять влагу внутри продуктов, одновременно формируя хрустящую корочку.
Необычная чаша рассчитана не только на приготовление пищи. После завершения программы её можно поставить на стол, а затем убрать в холодильник. Для хранения предусмотрена крышка из древесины акации, а боковые ручки облегчают переноску горячей ёмкости.
Ещё одна особенность устройства — автоматическая очистка. Специальная 30-секундная функция распыляет воду внутри фритюрницы и помогает размягчить остатки пищи, сокращая время на последующую уборку.
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