Kia Rio российской сборки прибавили в цене: Solaris KRS и KRX подорожали на 100-110 тыс. рублей

За счет того, что из продажи исчезли базовые версии с «механикой»

Российский бренд Solaris пересмотрел линейки седана KRS и кросс-хетчбэка KRX, созданных на базе бывших Kia Rio и Rio X. Из прайс-листов исчезли самые доступные комплектации Comfort с механической коробкой передач, которые стоили по 2,335 млн рублей.

В результате минимальная стоимость Solaris KRS выросла сразу на 110 тыс. рублей. Теперь базовым является Comfort с 6-ступенчатым автоматом за 2,445 рублей. Все версии KRS оснащаются атмосферным 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с. и автоматической коробкой передач.

У Solaris KRX ситуация немного отличается. Базовый Comfort за 2,335 млн рублей также исчез, поэтому минимальная цена модели выросла на 100 тыс. рублей — до 2,435 млн рублей. Однако KRX всё ещё можно купить с механической коробкой. Шестиступенчатая «механика» теперь предлагается в более богатом исполнении Luxe AV за 2,435 млн рублей. А самая доступная комплектация с «автоматом» — Comfort — стоит уже 2,535 млн рублей.

Solaris KRS представляет собой локализованную модель на основе седана Kia Rio. KRX, в свою очередь, является наследником приподнятого хэтчбека Kia Rio X Line.