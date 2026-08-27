100 Вт вместо 20: новая зарядка Anker Nano Travel Adapter получит три USB-C, мощность 100 Вт и 1,3-дюймовый дисплей

Anker готовит новый универсальный дорожный адаптер Nano Travel Adapter (4-in-1, 100W, Smart Display). Ещё не анонсированное устройство преждевременно появилось в официальном магазине Anker на Amazon в Германии, благодаря чему стали известны его основные характеристики и европейская цена.

Новинка поддерживает розетки и вилки трёх распространённых стандартов — США, Великобритании и Европейского союза. Контакты убираются внутрь корпуса, чтобы устройство занимало меньше места в багаже. Адаптер рассчитан на входное напряжение от 100 до 275 В и автоматически определяет параметры местной электросети.

Главным отличием от предыдущего Nano Travel Adapter стала существенно увеличенная мощность — 100 Вт вместо 20. А портов четыре: три USB-C и один USB-A.

По заявлению Anker, мощности достаточно для зарядки не только смартфонов и планшетов, но и ноутбуков.

Ещё одной особенностью стал круглый 1,3-дюймовый LCD-дисплей. На него в режиме реального времени выводится информация о зарядке подключённых устройств и работе каждого из четырёх выходов.

Размеры адаптера составляют 95 × 50,3 × 40,4 мм, масса — 263 г.

Согласно удалённой карточке Amazon, в Европе Anker Nano Travel Adapter (4-in-1, 100W, Smart Display) будет стоить 70 евро. Для сравнения, предыдущая 20-Вт версия сейчас предлагается в США примерно за 26 долларов.