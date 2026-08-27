Обновлённый Cadillac Escalade ESV 2026 приехал в Россию — от 21,9 млн рублей

В России появились в продаже обновлённые Cadillac Escalade ESV 2026 модельного года. Как сообщает Autonews, удлинённые внедорожники представлены сразу в нескольких крупных московских автосалонах. Стоимость автомобилей начинается с 21,9 млн рублей.

В Россию привозят машины в богатой комплектации Sport Platinum. Под капотом установлен 6,2-литровый бензиновый V8 мощностью 420 л.с. Именно рестайлинговые Escalade с такой силовой установкой ранее на российском рынке не предлагались. Двигатель работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Заявленная максимальная скорость большого внедорожника достигает 242 км/ч.

Escalade ESV оснащён пневматической подвеской, а одной из главных особенностей обновлённого салона стал гигантский цифровой комплекс в передней части. Он разделён на три функциональные зоны: приборную панель, интерфейс управления водительскими ассистентами и основной мультимедийный дисплей. Задние пассажиры получили отдельные развлекательные экраны, встроенные в подголовники передних кресел. В оснащение также входят панорамная крыша, многозонный климат-контроль, атмосферная подсветка и кресла с функцией точечного массажа. Кроме того, предусмотрен проекционный дисплей.