Samsung выпустила августовский патч для Galaxy S24, Galaxy S25 и Galaxy S25 FE

После того, как августовский патч получили модели линейки Galaxy S26, Samsung запустила распространение апдейта для ранее выпущенных флагманов — серий Galaxy S24 и S25. Обновление устраняет в общей сложности 56 проблем безопасности в предыдущих версиях One UI и Android.

Первыми новую прошивку традиционно получают пользователи в Южной Корее. В случае Galaxy S25, S25 Plus и S25 Ultra размер обновления составляет 559 МБ, номер прошивки — S93xNKSSCCZH2. В случае Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra размер обновления меньше — 416 МБ. Также обновление вышло для Galaxy S25 FE: размер — 312 МБ, номер — S731NKSS9BZH2.

Пока распространение началось в Южной Корее, но в ближайшие дни Samsung, как ожидается, выпустит прошивки и в других регионах.

При этом августовский патч станет не последним крупным программным событием для перечисленных смартфонов. Galaxy S24, серия Galaxy S25 и Galaxy S25 FE должны получить One UI 9.0 на базе Android 17.