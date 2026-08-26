Apple закрыла популярный способ установки удалённых банковских приложений на iPhone

Apple заблокировала популярный способ восстановления и переноса на iPhone приложений, которые ранее были удалены из App Store. Проблема затронула iMazing и ряд других сторонних инструментов, которыми российские пользователи в том числе пользовались для установки приложений банков.

Массовые жалобы начали появляться примерно с 20 августа на форуме 4PDA, пишет «Код.ру». Помимо iMazing, перестали корректно работать аналогичные сценарии с ipa_downloader и 3uTools.

Основная проблема возникает при попытке получить установочный файл приложения в формате IPA. Серверы Apple возвращают ошибку HTTP 403 и не позволяют загрузить программу из пользовательской «Медиатеки».

По имеющейся информации, Apple деактивировала старые токены авторизации и отозвала сертификаты, на которых основывался этот механизм. В результате серверная сторона теперь отклоняет запросы на получение удалённых из магазина приложений.

Более того, наличие ранее сохранённого IPA-файла само по себе не всегда решает проблему. Для установки приложения на другой iPhone требуется действующая цифровая подпись, и после отзыва соответствующих сертификатов прежний способ переноса перестаёт работать.