Мошенники научились маскировать DDR4 под DDR5 — даже маркировка чипов выглядит настоящей

Пользователь соцсети X под ником watagjt рассказал о необычной подделке оперативной памяти, которую практически невозможно распознать по внешнему виду. Купленный им модуль выглядел как новый Kingston Fury Beast DDR5-5600 объемом 32 ГБ, однако после снятия радиатора выяснилось, что на плате были установлены чипы DDR4.

Память продавалась как нераспечатанная. Радиатор, наклейка и маркировка выглядели стандартно: модуль определялся как Kingston KF556C40BB-32 — 32 ГБ DDR5-5600 CL40. Но запустить его не удалось.

После разборки покупатель обнаружил следы флюса и пустые контактные площадки, характерные для перепайки микросхем. При этом сами чипы с маркировкой Micron 2UG45 D8DDZ, которая соответствует реальным микросхемам DDR5-5600 производства Micron.

Именно это и сделало подделку настолько правдоподобной. Код D8DDZ действительно используется для чипов DDR5, однако физическая конструкция микросхем выдала несоответствие.

Как выяснилось, некоторые микросхемы Micron DDR4 имеют такой же корпус размером 9 × 11 мм, что и DDR5. Одинаковые габариты позволяют установить чипы DDR4 на плату модуля DDR5, но разводка контактов отличается: DDR4 имеет 78 выводов, DDR5 — 82. В результате часть контактных площадок на плате осталась незадействованной, а модуль оказался электрически несовместим с DDR5 и не мог работать.

Именно различия в BGA-разводке помогли раскрыть подделку. До тех пор, пока радиатор установлен, увидеть лишние площадки и следы перепайки практически невозможно.

По словам владельца, внешне модуль выглядел абсолютно нормальным, поэтому он посоветовал с осторожностью относиться к подозрительно выгодным предложениям на рынке б/у или якобы нераспечатанных комплектующих и покупать память у проверенных продавцов.