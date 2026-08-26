Представлен Hyundai Palisade 2027: моторы прежние, крыша новая

Hyundai представила на домашнем рынке в Южной Корее обновлённый Palisade 2027 модельного года. Флагманский кроссовер получил расширенное стандартное оснащение и сразу несколько новых исполнений, в том числе необычное High Roof с увеличенной на 240 мм крышей.

За счет надстройки Hyundai существенно увеличила пространство над головами пассажиров. Общая высота версии High Roof составляет 2005 мм — производитель постарался сохранить возможность использования стандартных подземных парковок. Внешне такую версию можно отличить по окрашенной в цвет кузова высокой крыше со вставками под алюминий, чёрной окантовке окон и 21-дюймовым колёсам.

Внутри High Roof больше напоминает представительский шаттл. В потолок встроены вентиляционные дефлекторы, выдвижные светильники для чтения, отдельное управление климатом и 21,4-дюймовый развлекательный дисплей. Также предусмотрена декоративная подсветка Starry Sky, имитирующая звёздное небо.

Опциональный VIP Package 2 добавляет центральную консоль для пассажиров второго ряда с двумя беспроводными зарядками и очистителем воздуха. Подстаканники могут поддерживать заданную температуру напитков. Palisade High Roof предлагается с тремя рядами кресел и семью либо девятью посадочными местами.

Одновременно кроссовер получил систему Preview ECS — электронноуправляемая подвеска использует фронтальную камеру и навигационные данные, чтобы заранее оценивать состояние дороги и автоматически изменять характеристики амортизаторов перед проездом неровностей.

Помимо High Roof на корейском рынке появились исполнения Black Ink и XRT. Black Ink основан на премиальном Calligraphy и отличается затемнённым декором, эмблемами и 21-дюймовыми дисками. У пассажиров второго ряда кресла с массажем.

Palisade XRT — внедорожная версия: установлен защитный обвес, рейлинги и 20-дюймовые колёса. В оснащение также вошли 14 динамиков Bose и вентиляция кресел второго ряда.

Улучшили и базовый Palisade Exclusive: уже в стандартной комплектации большой изогнутый панорамный дисплей и расширенный набор электронных водительских ассистентов.

По части двигателей изменений нет. Бензиновый 2,5-литровый турбомотор развивает 277 л.с. и сочетается с 8-ступенчатым автоматом. Гибридная установка выдаёт 329 л.с. и работает с 6-ступенчатой АКПП. Оба варианта доступны с передним или полным приводом.

В Южной Корее обновлённый Hyundai Palisade стоит от 44,78 млн вон — около 2,7 млн рублей. Самый дорогой вариант — семиместный гибридный Palisade High Roof за 81,59 млн вон (примерно 4,9 млн рублей).