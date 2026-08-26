Эта звезда в 800 раз больше Солнца — и она обречена: астрономы получили самое детальное изображение поверхности Бетельгейзе

Астрономы получили новые детальные изображения Бетельгейзе — одного из ближайших к Земле красных сверхгигантов и звезды, которая в конце своей эволюции должна взорваться как сверхновая. Наблюдения с помощью радиоинтерферометра ALMA показали неоднородную, почти «гофрированную» структуру ее субмиллиметровой фотосферы, несколько горячих областей и неожиданно долгоживущую яркую структуру.

Бетельгейзе находится примерно в 600 световых годах от Земли, а ее радиус примерно в 800 раз превышает солнечный. Благодаря огромным размерам звезды ALMA удалось рассмотреть детали ее атмосферы, которые для большинства других звезд остаются недоступными.

Новые наблюдения провели в 2023 году. Наблюдаемая субмиллиметровая фотосфера Бетельгейзе имеет радиус примерно 1,1–1,3 радиуса звезды и среднюю температуру около 2300 K. При этом она далеко не сферическая: отклонения видимого радиуса достигают примерно 6%. Более слабое излучение прослеживается примерно до 2,5 радиуса звезды.

Астрономы обнаружили как минимум две более горячие области — на северо-востоке и юго-западе звездного диска. Самая яркая из них примерно на 800 K горячее окружающего газа.

Исследователи связывают эти структуры с мощной конвекцией внутри Бетельгейзе. Огромные массы горячего газа поднимаются из глубин звезды, а возникающие при этом движения могут порождать ударные волны во внешних слоях атмосферы. Именно они, вероятно, формируют яркие и неровные области, которые удалось увидеть ALMA.

Главная неожиданность обнаружилась при сравнении новых данных с наблюдениями 2015 года. Яркая область в северо-восточной части диска оказалась практически в том же месте и сохранила похожую интенсивность. Это указывает на то, что структура сохраняется как минимум семь лет — значительно дольше, чем предполагают современные модели для крупных конвективных образований.

Расположение горячих областей также представляет интерес на фоне недавних свидетельств возможного существования у Бетельгейзе близкой звезды-компаньона. Однако новые наблюдения ALMA сами по себе не устанавливают прямой связи между компаньоном и обнаруженными структурами.

Бетельгейзе уже привлекала внимание астрономов несколько лет назад после резкого падения яркости, получившего название «Великое потускнение». Тогда необычное изменение блеска породило предположения о возможном приближении взрыва сверхновой. Однако по имеющимся данным определить точное время такого события невозможно.

Теперь ученые планируют продолжить наблюдения с помощью ALMA, чтобы выяснить, насколько устойчивы горячие области и как они связаны с конвекцией, потерей вещества и структурой расширенной атмосферы Бетельгейзе.