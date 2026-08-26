В России испытали первого отечественного робота «Сахалин» для подводных работ

Это аппарат тяжёлого класса, он может работать на глубине до 3 тыс. метров

В Санкт-Петербурге прошли морские испытания первого отечественного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата «Сахалин» тяжёлого класса. Он способен работать на глубине до 3 тыс. метров и обслуживать объекты подводной инфраструктуры — нефтяные и газовые месторождения, трубопроводы, кабельные трассы, проводить аварийные и поисковые операции, выполнять сложные работы с использованием манипуляторов.

Видео: © Юлия Стрелец / ТАСС

Разработка началась в 2022-2023 годах, российские инженеры выполнили полный комплекс работ: от расчётов и математического моделирования до разработки программного обеспечения, конструкторского и технологического проектирования, изготовления узлов и систем. К производству аппарата перешли в 2024 году, рассказал руководитель отдела роботизированных подводно-технических работ компании «Фертоинг» Антон Скляр.

Сейчас уже проведены все испытания аппарата «Сахалин» на прочность и герметичность. На шельфе он может орудовать двумя манипуляторами. Первый – для удержания предметов и транспортировки, а второй – для точных работ, в его «механическую руку» можно вложить практически любой инструмент. Управляет аппаратом экипаж из трёх человек: основной пилот, второй пилот (управляет манипуляторами) и руководитель смены.

Первые морские испытания подводного аппарата «Сахалин» прошли в акватории Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга. В следующем году аппарат планируют задействовать в работах на шельфе Охотского моря — в строительстве подводного добычного комплекса. «Сахалин» сможет выполнять все задачи — от осмотра и поиска объектов до монтажа оборудования, подключения электрических и гидравлических линий на глубине.