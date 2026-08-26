Toyota Corolla, Camry и RAV4 — самые популярные в России автомобили с пробегом

Японские машины впервые обошли российские по продажам в России на вторичном рынке

Toyota Corolla стала самым продаваемым японским автомобилем с пробегом в России по итогам первых семи месяцев 2026 года. С января по июль в стране перепродали 60 802 таких автомобиля, следует из данных главы аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, которые приводит Autonews.

Фото: Chat GPT / РБК Источник изображения: Autonews

Второе место заняла Toyota Camry — 49 978 машин. Третьим стал кроссовер Toyota RAV4, разошедшийся на вторичном рынке в количестве 28 504 автомобилей. Таким образом, весь топ-3 — за Toyota.

В десятку самых продаваемых японских автомобилей с пробегом также вошли Mitsubishi Lancer с результатом 23 854 автомобиля, Nissan Qashqai — 21 319, Nissan X-Trail — 20 756, Honda Fit — 20 663, Mitsubishi Outlander — 18 065, Mazda 3 — 18 065 и Honda Freed — 17 296 автомобилей.

Всего за январь—июль 2026 года в России продали 3,43 млн легковых автомобилей с пробегом. Это на 4% больше, чем за тот же период прошлого года.

При этом российский вторичный рынок установил своеобразный рекорд: японские марки впервые обошли отечественные по доле продаж. На автомобили японских брендов пришлось 26,9% рынка, на российские — 25,2%.