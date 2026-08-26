Минцифры предложило запустить в России 5G на частотах 4G

Минцифры предложило условия запуска сетей 5G в России. «Билайн», «Мегафон», МТС и Т2 смогут разворачивать сети пятого поколения на уже существующих базовых станциях и использовать для этого частоты, ранее выделенные под LTE (4G). Дополнительно операторам планируется предоставить диапазон 4,63–4,99 ГГц.

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Предложение подготовлено для Государственной комиссии по радиочастотам после обсуждений с операторами и другими ведомствами. Проект рассмотрят на ближайшем заседании ГКРЧ.

Ключевым элементом проекта является принцип технологической нейтральности — то есть использование частот LTE для запуска 5G. Благодаря этому не придется с нуля создавать отдельную инфраструктуру для сетей пятого поколения, что должно существенно ускорить их развертывание.

На первом этапе операторам также разрешат использовать иностранное телекоммуникационное оборудование, которое было установлено в сетях до 1 сентября 2026 года. Минцифры рассчитывает, что это позволит начать запуск 5G в ближайшее время, не дожидаясь полного перехода на отечественные решения.

Что касается частот 4630–4990 МГц, то на этих частота операторы смогут запускать «высокопроизводительные сети и создавать новые сервисы, в том числе для применения в промышленности».

При этом проект устанавливает конкретный срок запуска 5G в крупных городах. Операторы должны начать предоставлять услуги связи пятого поколения во всех российских городах с населением более 1 млн человек не позднее 31 декабря 2027 года.

Сплошного покрытия всей территории городов на первом этапе при этом не требуется. До 2031 года сети в диапазоне 4,63–4,99 ГГц будут разворачиваться поэтапно, прежде всего в наиболее востребованных местах городов-миллионников.

Параллельно Россия намерена постепенно отказаться от иностранного оборудования. С 2027 года должно начаться поэтапное внедрение российских базовых станций, а полностью завершить переход планируется до конца 2031 года.