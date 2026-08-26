600 км на одной зарядке и 242 л.с. — всего за 98 тыс. юаней (1,3 млн рублей). Представлен кроссовер Chery Fulwin T7

Chery запустила продажи нового кроссовера Fulwin T7. Модель предлагается в трёх комплектациях. Цены начинаются с 98 тыс. юаней за версию Enjoy, Comfort стоит 109 тыс. юаней, а Smart — 119 тыс. юаней. В рублях — от 1,3 до 1,6 млн.

ГабаChery Fulwin T7 относится к компактным кроссоверам. Габариты составляют 4570 × 1852 × 1694 мм, колёсная база — 2700 мм. Объём багажника — 450 литров. Для автомобиля предусмотрено шесть цветов кузова и два варианта оформления салона.

Внутри установлена медиасистема с экраном диагональю 15,6 дюйма, поддержкой Apple CarPlay, Huawei HiCar и CarLink. Аппаратная основа — SoC Qualcomm Snapdragon 8775.

Силовая установка состоит из одного электродвигателя мощностью 242 л.с., максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

Все комплектации Fulwin T7 оснащены тяговой батареей Rhino ёмкостью 65,05 кВт·ч. Она обеспечивает заявленные 600 км пробега (по циклу CLTC). Быстрая зарядка с 30 до 80% занимает около 20 минут.