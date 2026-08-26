Производство Lada Azimut стартует в сентябре, в 2027 году выпустят больше 20 тыс. машин

До конца 2026 года выпустят несколько тысяч «Азимутов»

АвтоВАЗ подтвердил сроки начала серийного производства нового кроссовера Lada Azimut. Модель встанет на конвейер в сентябре 2026 года, а до конца текущего года предприятие планирует выпустить несколько тысяч товарных автомобилей.

Основное наращивание производства состоится в 2027 году: годовой план предусматривает выпуск уже нескольких десятков тысяч Lada Azimut. Ранее заявлялось о планке более 20 тыс. автомобилей.

Таким образом, первые месяцы производства станут периодом постепенного увеличения объёмов, после чего Azimut должен перейти к полноценному массовому выпуску.

Ранее сообщалось, что на старте предложат два варианта Lada Azimut: с 1,6-литровым мотором мощностью 120 л.с. и механической коробкой передач, а также с 1,8-литровым двигателем мощностью 135 л.с. и вариатором. Позже ожидается появление Azimut с классическим «автоматом».