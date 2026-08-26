8000 мАч, 80 Вт, IP69, экран Samsung 144 Гц и Ultra-платформа от MediaTek. Представлен Realme P4s

Realme представила P4s — смартфон, ориентированный на продолжительную автономную работу и мобильные игры. Аппарат получил аккумулятор ёмкостью 8000 мА·ч, экран AMOLED с частотой 144 Гц и сразу два чипа, один из которых отвечает за дополнительную обработку графики.

Realme P4s оснащён 6,77-дюймовой панелью AMOLED производства Samsung на базе материала M14. Разрешение составляет 2772 × 1272 пикселей, частота обновления — 144 Гц, пиковая яркость — 6500 нит. Есть поддержка HDR10+ и возможность управления сенсорным экраном мокрыми или испачканными жиром пальцами. Защищает панель стекло AGC DT Star D+.

В основе аппаратной платформы лежит SoC MediaTek Dimensity 7400 Ultra. Ее дополняет чип Hyper Vision+ AI, предназначенный для обработки графики и повышения плавности в играх. Из коробки установлена Realme UI 7.0 на базе Android 16. Компания обещает три крупных обновления Android и четыре года патчей безопасности.

Основная камера имеет разрешение 50 Мп и оснащена оптической стабилизацией. Её дополняет сверхширокоугольная камера с 8-мегапиксельным сенсором. Фронтальная камера — 16-мегапиксельная.

Аккумулятор поддерживает зарядку мощностью 80 Вт. Предусмотрены обратная проводная зарядка для питания других гаджетов и функция, при которой энергия во время игры может подаваться в обход аккумулятора, уменьшая тем самым нагрев батареи.

Для отвода тепла используется испарительная камера площадью 7000 мм². Также есть стереодинамики и защита IP69 от пыли и воды.

В Индии Realme P4s поступит в продажу 3 сентября. Цены такие: 8/128 ГБ — 365 долларов, 12/256 ГБ — 440 долларов.