Учителей в России отправят учиться ИИ: программу пройдут 250 тысяч педагогов

В новом учебном году в России стартует федеральная программа повышения квалификации «Искусственный интеллект в работе учителя». До конца 2026 года ее участниками станут 250 тысяч школьных педагогов — около четверти от общего числа учителей в стране.

Изображение сгенерировано нейросетью Grok

Обучение организуют Минпросвещения, Минцифры и Государственный университет просвещения. Программу подготовил «Яндекс». Занятия будут бесплатными и рассчитаны как на начинающих пользователей нейросетей, так и на педагогов с опытом работы с ИИ.

Курс рассчитан на 36 академических часов и пройдет онлайн в удобное для слушателей время. Учителя изучат принципы работы языковых моделей, а затем освоят их применение при подготовке уроков, презентаций и заданий разной сложности.

Отдельные сценарии предусмотрены для разных предметов. Например, учителя математики смогут создавать анимации для объяснения формул и теорем, биологи и географы — наглядно показывать природные процессы, а преподаватели иностранных языков — готовить интерактивные упражнения с аудио и видео.

По итогам обучения педагоги пройдут тестирование и получат удостоверение о повышении квалификации. Подать заявку можно будет через сервис подбора программ дополнительного профессионального образования для учителей на «Госуслугах»