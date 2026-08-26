Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Plus и Galaxy S26 Ultra получили августовское обновление

Samsung начала распространять августовское обновление безопасности для флагманских Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra. Патч устраняет в общей сложности 56 проблем безопасности, обнаруженных в программном обеспечении смартфонов.

На этот раз Samsung приступила к распространению ежемесячных исправлений сильно позже обычного — обычно патч выходит в начале месяца, а не в конце. Первыми новую прошивку начали получать пользователи в Южной Корее. В ближайшие несколько дней ожидается расширение географии распространения на другие страны и регионы.

Обновление предназначено для Galaxy S26, работающих на One UI 8.5. Что касается пользователей, участвующих в программе бета-тестирования One UI 9.0 на базе Android 17, то им дополнительно устанавливать этот патч не требуется: августовские исправления безопасности уже вошли в шестую бета-версию One UI 9.0, выпущенную ранее.