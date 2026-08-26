Непотопляемый Starship подняли из океана и погрузили на судно Forte

Теперь ему предстоит путь обратно на Starbase

У острова Рождества в Индийском океане завершена уникальная операция: космический корабль Starship загружен на борт полупогружного судна Forte.

Ship 40 стал первым кораблём программы, который после полёта 24 июля 2026 года (Flight 13) благополучно пережил вход в атмосферу и мягкое приводнение, оставшись на плаву.

Более трёх недель его буксировали к спокойным водам у Рождественского острова. Теперь Forte, затопив балластные цистерны, поднял 52-метровый корабль на палубу. Судно позволит надёжно доставить аппарат через Тихий океан на Starbase (Техас) для детального изучения теплозащиты, двигателей и конструкции.

Мы уже подробно рассказывали о 13-м испытательном полете Starship, который прошёл почти идеально и впервые завершился мягким приводнением корабля в океане. Позже, когда Ship 40 продолжал дрейфовать и проплыл более 100 километров, мы публиковали спутниковые кадры с места событий.