Samsung представила топовый портативный SSD P9: USB4, 8 ТБ и 4000 МБ/с

Также представлен SSD P7, он выдерживает падения с двухметровой высоты

Samsung представила на выставке Gamescom 2026 в Кёльне новые портативные SSD P9 и P7. Обе модели получили интерфейс USB4 и предлагаются в нескольких вариантах объема памяти, глобальные в вариантах объёмом до 8 ТБ и поступят в глобальную продажу 31 августа.

По данным Samsung, P9 стал первым в мире портативным SSD с USB4, который сочетает объём 8 ТБ и скорость передачи данных до 4000 МБ/с. Это — максимальная скорость последовательного чтения, максимальная скорость последовательной записи — 3800 МБ/с. Samsung P9 оказался примерно вдвое быстрее предшественника — Samsung T9.

Накопитель поддерживает прямую запись видео с разрешением до 12K, что позволяет подключать его напрямую к камере.

Что касается младшей модели, то Samsung в официальном пресс-релизе не конкретизирует характеристики, но отмечает, что устройство выдерживает падения с высоты 2 метра.

Оба накопителя представлены в четырёх вариантах объема — 1, 2, 4 и 8 ТБ. Стоимость Samsung P9 составляет $400, $650, $1350 и $2700 соответственно.

Samsung P7 немного дешевле: версия объемом 1 ТБ стоит $290, объемом 2 ТБ — $550, объемом 4 ТБ — $1150. Цена варианта с максимальным объемом памяти, 8 ТБ, — $2290.