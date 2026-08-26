Без Китая пока никак: Россия продлила импорт оптоволокна до 2027 года

Единственный в ЕАЭС производитель оптоволокна вышел из строя после атаки беспилотников

Правительство России продлило до 30 июня 2027 года возможность использовать импортное оптическое волокно при производстве кабелей, которые могут признаваться российской продукцией. Изменения закреплены постановлением №1026, сообщает CNews.

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Причиной послабления стала остановка единственного в ЕАЭС производителя оптического волокна — завода «Оптиковолоконные системы» в Мордовии. Ранее для получения статуса отечественного кабеля требовалось использовать волокно, произведенное в России или других странах Евразийского экономического союза.

Одновременно правительство повысило допустимую долю иностранных компонентов в стоимости кабеля с 40% до 70%. Вернуться к прежним требованиям планируется только с 1 января 2028 года. В Минпромторге объясняют это необходимостью избежать перебоев с поставками и дать отрасли время на восстановление собственного производства.

По данным ведомства, предприятие в Мордовии прекратило выпуск продукции после критического повреждения оборудования в результате атак беспилотников. Запасы ранее произведенного волокна ограничены, а возобновление полноценного производства ожидается лишь к концу 2027 года.

Фактически российский рынок сегодня почти полностью зависит от импортного оптоволокна. По оценке телеком-аналитика Алексея Бойко, если не учитывать складские остатки, основным поставщиком сырья стал Китай.

При этом дефицита уже готового оптического кабеля крупнейшие операторы пока не фиксируют. «Мегафон», МТС, «Билайн» и «Ростелеком» заявляют, что на рынке достаточно российских производителей кабеля. Например, в последних закупках «Мегафона» участвовало около десяти отечественных предприятий.

Изменения особенно важны для государственных заказчиков, компаний с госучастием и объектов критической информационной инфраструктуры, где действуют требования по закупке российской продукции. Частные операторы и раньше могли использовать кабель, изготовленный из импортного волокна.

Дополнительное давление на рынок создает стремительно растущий спрос. Российским предприятиям ежегодно требуется около 4 млн километров оптического волокна, причем его все активнее используют не только телеком-операторы, но и производители беспилотников с оптоволоконным управлением. Одновременно мировой спрос растет из-за строительства дата-центров и инфраструктуры искусственного интеллекта.

На этом фоне китайские поставщики, по имеющимся оценкам, в начале 2026 года повысили цены на оптоволокно для российских покупателей в 2,5–4 раза. Власти рассчитывают, что временное разрешение на импорт позволит избежать дефицита до восстановления собственного производства.