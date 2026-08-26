Без Китая пока никак: Россия продлила импорт оптоволокна до 2027 года

Единственный в ЕАЭС производитель оптоволокна вышел из строя после атаки беспилотников

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Правительство России продлило до 30 июня 2027 года возможность использовать импортное оптическое волокно при производстве кабелей, которые могут признаваться российской продукцией. Изменения закреплены постановлением №1026, сообщает CNews.

Изображение сгенерировано Gemini
Изображение сгенерировано Gemini
Источник изображения: Gemini

Причиной послабления стала остановка единственного в ЕАЭС производителя оптического волокна — завода «Оптиковолоконные системы» в Мордовии. Ранее для получения статуса отечественного кабеля требовалось использовать волокно, произведенное в России или других странах Евразийского экономического союза.

Одновременно правительство повысило допустимую долю иностранных компонентов в стоимости кабеля с 40% до 70%. Вернуться к прежним требованиям планируется только с 1 января 2028 года. В Минпромторге объясняют это необходимостью избежать перебоев с поставками и дать отрасли время на восстановление собственного производства.

По данным ведомства, предприятие в Мордовии прекратило выпуск продукции после критического повреждения оборудования в результате атак беспилотников. Запасы ранее произведенного волокна ограничены, а возобновление полноценного производства ожидается лишь к концу 2027 года.

Фактически российский рынок сегодня почти полностью зависит от импортного оптоволокна. По оценке телеком-аналитика Алексея Бойко, если не учитывать складские остатки, основным поставщиком сырья стал Китай.

При этом дефицита уже готового оптического кабеля крупнейшие операторы пока не фиксируют. «Мегафон», МТС, «Билайн» и «Ростелеком» заявляют, что на рынке достаточно российских производителей кабеля. Например, в последних закупках «Мегафона» участвовало около десяти отечественных предприятий.

Изменения особенно важны для государственных заказчиков, компаний с госучастием и объектов критической информационной инфраструктуры, где действуют требования по закупке российской продукции. Частные операторы и раньше могли использовать кабель, изготовленный из импортного волокна.

Дополнительное давление на рынок создает стремительно растущий спрос. Российским предприятиям ежегодно требуется около 4 млн километров оптического волокна, причем его все активнее используют не только телеком-операторы, но и производители беспилотников с оптоволоконным управлением. Одновременно мировой спрос растет из-за строительства дата-центров и инфраструктуры искусственного интеллекта.

На этом фоне китайские поставщики, по имеющимся оценкам, в начале 2026 года повысили цены на оптоволокно для российских покупателей в 2,5–4 раза. Власти рассчитывают, что временное разрешение на импорт позволит избежать дефицита до восстановления собственного производства.

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