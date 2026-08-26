«Уральские локомотивы» начали комплектовать первые высокоскоростные поезда

По заявлению Минтранса РФ, на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме началась комплектация вагонов первых российских поездов для высокоскоростной магистрали (ВСМ). Уже сварены 14 кузовов из 16 вагонов для первых двух составов, 9 из них переданы на этап монтажа — там выполняют тепло- и шумоизоляцию, прокладывают кабели, устанавливают облицовочные панели, окна, двери и токоприемники.

Видео: © Инфоцентр ВСМ / ТАСС

Также сообщается, что боковые окна вклеивают в алюминиевый кузов по специальной технологии: клеевое соединение прочно фиксирует стеклопакет, снижает шум в салоне и гасит вибрации. Наружные двери оснащены усиленным контуром уплотнения, который обеспечит герметичность вагона на скоростях до 400 км/ч и при прохождении встречных составов в тоннелях.

Кроме того, у новых составов используется система контроля, которая не даст поезду тронуться, если дверь закрыта не полностью. Для поездов ВСМ также разработали токоприемник с улучшенной аэродинамикой. В общей сложности, над созданием нового поезда работают 150 российских предприятий.

Мы уже рассказывали о проекте поезда для ВСМ Москва — Санкт-Петербург: в апреле 2024 года сообщалось, что «Уральские локомотивы» строят первые два состава за 12 млрд рублей. В августе 2025 года министр транспорта заявил, что сварка первого поезда начнётся уже в сентябре 2025 года. А в июле текущего года была завершена примерка головного и носового обтекателей первого высокоскоростного поезда.

ВСМ Москва — Санкт-Петербург пройдёт по территории шести субъектов РФ. Ожидается, что после запуска магистрали в 2028 году время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга составит 2 часа 15 минут, поезд будет двигаться с максимальной скоростью 400 км/ч.