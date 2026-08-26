Представлен графеновый обогреватель Xiaomi за $25, который выходит на полную мощность всего за 3 секунды

Mijia Graphene Heater C получил графеновый нагревательный элемент, поворот на 80 градусов и два режима мощности — 2000 и 1200 Вт

Компания Xiaomi представила компактный обогреватель Mijia Graphene Heater C, который уже появился на платформе Youpin. Краудфандинг новинки в Китае стартует 2 сентября, а цена на этапе сбора средств составит 179 юаней — около $25.

Устройство выполнено в привычном для Mijia минималистичном стиле. Габариты составляют 175 × 175 × 472 мм, масса — около 1,65 кг. На верхней панели расположен регулятор температуры, а сзади предусмотрена скрытая ручка для переноски.

Обогреватель способен поворачиваться на 80 градусов, благодаря чему теплый воздух распределяется по помещению. Передняя часть получила широкое изогнутое отверстие с микроперфорированной сеткой, которая делает воздушный поток более мягким и равномерным.

За нагрев отвечают графеновый элемент и мощный вентилятор с двигателем постоянного тока. Xiaomi заявляет, что устройство выходит на рабочую температуру всего за 3 секунды. Предусмотрены два режима — 2000 и 1200 Вт. При максимальной мощности помещение, по заявлению производителя, должно заметно прогреться примерно за 10 минут.