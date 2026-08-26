Xiaomi выпустила модульный увлажнитель Mijia No-Mist Humidifier 3 без тумана, с производительностью 1,5 л/ч и баком на 6 л

Компания Xiaomi начала продажи увлажнителя Mijia No-Mist Humidifier 3 1500mL/h в Китае. Устройство использует испарительную технологию без образования видимого тумана и рассчитано на работу в больших помещениях. Стартовая цена новинки в Китае составляет 999 юаней.

Увлажнитель получил бак объёмом 6 л и способен испарять до 1500 мл воды в час. Полного резервуара достаточно примерно на 10 часов непрерывной работы. При мощности 20 Вт уровень шума заявлен на отметке до 60 дБ(А). Габариты устройства составляют 275×610 мм, масса — 5,7 кг.

Особое внимание Xiaomi уделила обслуживанию. Конструкция выполнена модульной, а крыльчатку, водяной насос, фильтр и сам резервуар можно снять для промывки. Фильтр рассчитан на длительную эксплуатацию и допускает очистку водой. Снизу установлены скрытые колёсики, а сверху расположен цветной экран с показаниями влажности, уровнем воды и выбором одного из четырёх режимов.

За гигиену отвечает многоступенчатая система обработки воды с заявленной эффективностью стерилизации 99,9%. УФ-лампа обеззараживает воду. Отдельный фильтр задерживает пыль и примеси, а антибактериальный увлажняющий элемент имеет подвесную конструкцию, предотвращающую постоянное погружение в воду. После работы предусмотрена автоматическая сушка фильтра для снижения риска появления плесени.