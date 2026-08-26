Ростех показал макет двигателя НК-3 для сверхлёгкой ракеты «Воронеж»

Госкорпорация «Ростех» показала полноразмерный макет первого российского двигателя НК-3 для сверхлёгких космических ракет «Воронеж». Он представлен на форуме «Технопром-2026» в Новосибирске и демонстрируется на стенде Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех).

Представитель Ростеха Павел Чупин сообщил, что НК-3 — это первый полностью отечественный двигатель такого типа. Как мы уже писали, жидкостный ракетный двигатель НК-3 тягой 4,5 тонны будет работать в составе первой и второй ступеней единственной в России сверхлёгкой ракеты-носителя «Воронеж».

Эскиз двигателя НК-3 для сверхлёгкой ракеты «Воронеж» Источник изображения: Ростех

Создаются три модификации двигателя, работающего на экологически чистом топливе. На первой ступени ракеты устанавливаются 12 двигателей. Вторая ступень комплектуется одним НК-3 с высотным соплом и возможностью двукратного запуска. С помощью сверхлёгкой ракеты «Воронеж» планируют выводить на орбиту Земли относительно небольшие спутники.

На «Технопроме» можно увидеть макет второй ступени ракеты с НК-3 на стенде ОДК. Он представлен в натуральную величину: длина второй ступени составляет 4,1 м, диаметр — 2,05 м.