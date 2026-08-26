С камерой или без неё на выбор. Представлен необычный кнопочный смартфон Qin J36

Он уже поступил в продажу в Китае

Компания Douqin представила необычный смартфон J36, который сочетает классический кнопочный формат с функциями искусственного интеллекта. Устройство уже продаётся в Китае через JD.com по цене 659 юаней.

Qin J36 оснащён 2,8-дюймовым экраном с разрешением 480×640 пикселей и процессором MediaTek MTK8766V. Объём оперативной памяти составляет 3 ГБ, встроенной флеш-памяти — 32 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 2600 мА•ч, а программной основой служит Android 13.

Главная особенность модели — голосовой помощник Qin AI, который может включить Bluetooth, совершить звонок или написать текст по запросу. При этом телефон поддерживает полноценные приложения, включая WeChat, Alipay, музыкальные и видеосервисы. Для родителей предусмотрены удалённое управление установкой приложений и ограничение времени использования.

Есть FM-радио и инфракрасный излучатель для управления бытовой техникой. J36 выпускается в двух вариантах — с камерой и без неё. Версия с камерой получила 13-мегапиксельный основной и 2-мегапиксельный фронтальный модули, тогда как модель без камеры лишена заднего фотомодуля.