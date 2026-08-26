5G на Карибах: «МегаФон» открыл роуминг на Ямайке, Барбадосе и Кайманах

Оператор «МегаФон» расширил список стран, где российские абоненты могут пользоваться сетями пятого поколения в роуминге. Новые направления появились на Ямайке, Барбадосе, Каймановых Островах и в Брунее.

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Оператор также заключил дополнительные соглашения с зарубежными партнерами в Танзании, Португалии, Марокко и на Кипре. В результате число доступных для подключения 5G-сетей в этих странах увеличилось.

По данным «МегаФона», около 80% туристов с SIM-картами оператора летом 2026 года выбирали страны, где доступен 5G-роуминг. На Карибах и в Брунее такая возможность появилась впервые. Туристический поток на Ямайку, Барбадос и Каймановы Острова за год вырос в 1,5 раза.

Рост мобильного трафика отмечен и в других зарубежных направлениях. В июле объем передачи данных на Ямайке увеличился в 1,5 раза год к году. В Танзании и Марокко показатель вырос на 66% и 28% соответственно.

Для подключения к 5G в поездке смартфон должен поддерживать соответствующие диапазоны. При этом покрытие пятого поколения может быть доступно преимущественно в крупных городах и туристических районах.