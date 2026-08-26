Сначала выросли цены, а теперь это: Nvidia сокращает производство всей серии RTX 50

Поставки видеокарт в конце года будут очень ограниченными

Тайваньские дистрибуторы предупреждают о предстоящем сокращении производства всей линейки GeForce RTX 50. По их оценкам, во второй половине 2026 года Nvidia значительно уменьшит объёмы выпуска, а поставки потребительских видеокарт в четвёртом квартале будут крайне ограниченными.

Проблемы затронут не только дорогие модели, но и относительно доступные RTX 50. Дополнительным сигналом стало предупреждение Paaer, владеющей брендами ZOTAC и Inno3D: компания ожидает дальнейшего сокращения производства, причём особенно серьёзный дефицит может возникнуть в бюджетном сегменте.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

На фоне слухов цены уже заметно отклонились от рекомендованных. Например, RTX 5090 с официальной ценой 71 990 тайваньских долларов в рознице предлагается более чем за 159 990 долларов, то есть более чем вдвое дороже. RTX 5060 Ti на китайском рынке подорожала 4000 юаней, а RTX 5050 подорожала до 13 490 тайваньских долларов или около 3000 юаней.

На этом фоне Nvidia вернула в производство GeForce RTX 3060 12 ГБ, впервые представленную ещё пять лет назад. Однако дефицит затронул и её: если на старте карта стоила около 2418 юаней, то сейчас её цена достигла примерно 3299 юаней.