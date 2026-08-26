Oppo Find X10 первым получит OLED-экран Tianma нового поколения

Oppo Find X10 станет первым смартфоном с новым OLED-экраном Tianma Tiangong Screen 2.0. Производитель дисплеев представил второе поколение панели в Китае, сделав основной акцент на снижении интенсивности синего света, качестве изображения при низкой яркости и точности цветопередачи.

Главное изменение касается самих светоизлучающих материалов. Для синего субпикселя Tianma использует технологию NFB fluorescent blue, которая, по данным компании, повышает световую эффективность на 16% и увеличивает срок службы материала на 33%. Зелёный субпиксель получил технологию PSF phosphorescence с приростом эффективности на 11% и расширением цветового охвата на 6,7%. Для красного применяется DRT deep red, увеличивающая долю красного света в диапазоне 650–670 нм.

В результате доля синего света, который Tianma относит к вредному, составляет 3,7% спектра, тогда как глубокий красный занимает 5,5%. Панель обеспечивает 95% охвата цветового пространства BT.2020, а заявленное отклонение цветопередачи Delta E составляет менее 0,6.

Отдельное внимание уделено работе экрана на минимальной яркости. Алгоритм AI De-Mura должен повысить равномерность подсветки на низких уровнях на 30%, а минимальная яркость достигает всего 0,01 нита.

При этом Tianma заявляет об увеличении срока службы панели на 30% по сравнению с предыдущим поколением.

Выход Oppo Find X10 ожидается в сентябре.