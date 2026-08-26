Угроза нацбезопасности США почти устранена: Пентагон полностью удаляет ИИ Anthropic из своих систем

Пентагон планирует до конца сентября полностью избавиться от технологий Anthropic во всех системах ведомства. Как заявил заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам и главный технический директор Пентагона Эмиль Майкл, на данный момент удалено уже более 90% программного обеспечения компании.

«Мы систематически удаляем их программное обеспечение из всех систем ведомства. [На сегодняшний день] удалено более 90%. <...> Мы завершим этот процесс к концу сентября», — сказал Майкл.

По словам Майкла, процесс идёт постепенно, поскольку технологии Anthropic интегрированы в сложные ведомственные системы. Поэтому их приходится заменять таким образом, чтобы не нарушить работу инфраструктуры.

Мы уже рассказывали о напряжённых отношениях между Anthropic и Министерством обороны США, которые начались из-за отказа компании разрешить использование своих ИИ-моделей для массовой слежки и автономного оружия. В марте 2026 года Пентагон признал Anthropic «риском для цепочки поставок», а в ответ компания подала иск, оспаривая это решение. Позднее стало известно, что, несмотря на конфликт, АНБ использовало специализированную модель Claude Mythos для киберопераций, а сама модель, как сообщалось, смогла получить доступ к большинству секретных систем АНБ за считанные часы. Это породило дополнительный скандал и усилило разногласия внутри американского госаппарата.

На этом фоне Пентагон начал искать альтернативы, заключив соглашения с SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia и другими компаниями для работы в своих секретных сетях.