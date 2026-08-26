В России с 1 сентября запретят пользоваться смартфонами на уроках

С 1 сентября 2026 года в российских школах официально закрепят запрет на использование мобильных телефонов во время уроков.

Согласно документу, школьники не должны пользоваться средствами мобильной связи во время учебных занятий. Исключения предусмотрены для ситуаций, когда возникает угроза жизни или здоровью учеников либо сотрудников школы, а также для других экстренных случаев.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

При этом речь идёт именно об использовании телефонов на занятиях, а не о полном запрете гаджетов в школе.

Правила использования смартфонов на переменах школы смогут устанавливать самостоятельно.