В перспективе запуски на этой ракете будут вдвое дешевле, чем на Falcon 9. Китайская ракета «Лицзянь-2» отправляется на космодром перед октябрьским запуском

Китайская компания CAS Space завершила заводские испытания второй ракеты «Лицзянь-2» (Lijiang-2). 25 августа аппарат успешно прошёл итоговую проверку: характеристики и признаны соответствующими требованиям предстоящего полёта. Теперь ракету отправят на космодром, а её запуск запланирован на октябрь 2026 года.

Главной особенностью миссии станет первая для «Лицзянь-2» масштабная отправка спутников на низкую околоземную орбиту. Ракета должна вывести сразу 18 аппаратов за один старт. Ранее CAS Space получила контракт на запуск такой же группы спутников для китайской группировки Qianfan.

«Лицзянь-2» стала первой китайской ракетой универсальной схемы CBC с центральным блоком и ускорителями. Её длина составляет 53 м, стартовая масса — 625 т. Ракета способна доставлять до 12 т на низкую орбиту высотой 200 км и до 8 т на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км. За счёт изменения числа ускорителей диапазон грузоподъёмности можно масштабировать от 2 до 20 т.

В будущем разработчики рассчитывают сделать ракету многоразовой. «Лицзянь-2» получит необычную систему возврата, при которой первая ступень и ускорители не разделяются, а возвращаются на Землю единым блоком. Первый совместный возврат двигателя и ракеты планируется примерно на восьмом запуске, после чего конструкция должна выдерживать более 20 повторных применений. Производство также хотят довести до 20 ракет в год.

При одноразовом использовании запуск оценивается примерно в 30 000 юаней за килограмм груза, а после внедрения системы возврата стоимость запусков может снизиться до 15 000 юаней за килограмм — примерно вдвое дешевле, чем на Falcon 9.