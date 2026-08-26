Настольный суперкомпьютер Nvidia DGX Station с 748 ГБ объединённой памяти оценили в $95 000

Наконец раскрыта точная стоимость настольного суперкомпьютера Nvidia DGX Station, представленного на конференции GTC в марте.

Согласно данным Exxact, конфигурация Valence VWS-158270643 с суперчипом GB300 предлагается за $94 930. В основе станции находится GB300, объединяющий ускоритель Blackwell Ultra и 72-ядерный процессор Grace на Arm.

Графический процессор располагает 252 ГБ HBM3e, а CPU — 496 ГБ LPDDR5x. Благодаря NVLink-C2C с пропускной способностью 900 ГБ/с эти ресурсы объединяются в единый пул объёмом 748 ГБ, что позволяет локально запускать и дорабатывать крупные ИИ-модели без постоянного обращения к облачным сервисам.

Для станции доступны три готовые конфигурации, причём самая дорогая стоит $96 316. При самостоятельном подборе компонентов цена может достигать $108 350. В такую систему входят RTX Pro 6000 Blackwell и два SSD PCIe 5.0 ёмкостью по 2 ТБ. За питание отвечает блок мощностью 1600 Вт с сертификатом 80+ Titanium.

Для охлаждения GB300 используется жидкостная система с непосредственным контактом с чипами, дополненная тремя верхними вентиляторами. Вместо Windows установлена специализированная DGX OS на базе Linux.

На задней панели предусмотрены два QSFP112 для соединения станций со скоростью до 800 Гбит/с, а также 10-гигабитный Ethernet, отдельный 1-гигабитный порт управления, mini-DisplayPort, четыре USB Type-A и 3,5-мм аудиоразъём.