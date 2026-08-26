Представлен аккумулятор Huawei на 12 000 мА•ч с двухсторонней зарядкой 100 Вт и поиском без интернета

Он уже поступил в продажу в Китае

Huawei начала продажи нового 3C Power Bank — портативного аккумулятора с батареей MegaWhale ёмкостью 12 000 мА•ч. Устройство доступно в официальном магазине компании на JD.com. Цена составляет 399 юаней.

Пауэрбанк получил корпус толщиной 15,9 мм и массой около 238 г. Покупателям предлагаются три варианта оформления: розовый Ice Crystal Powder, белый Ceramic White и чёрный Modern Black. Для зарядки предусмотрены разъём USB-C и встроенный кабель USB-C.

Максимальная мощность двухсторонней проводной зарядки достигает 100 Вт. Устройство совместимо с протоколами SCP, UFCS, PD, PPS и QC, а номинальная ёмкость аккумулятора составляет 43,66 Вт•ч.

Главная особенность Huawei 3C Power Bank — набор интеллектуальных функций. Пауэрбанк умеет определять местоположение без подключения к интернету, отображать информацию о состоянии в реальном времени, интегрироваться с HarmonyOS, контролировать температуру и напоминать о низком или полном заряде. Компания также называет новинку первым пауэрбанком, получившим новую сертификацию CCC.