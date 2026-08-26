Xiaomi 18 Fold впервые засветился вживую

Xiaomi 18 Fold показали на реальных фотографиях ещё до официальной премьеры. Складной смартфон получит красный корпус, а блок основной камеры растянется горизонтально почти на всю ширину корпуса. В нём разместятся три объектива и светодиодная вспышка.

Особый интерес вызывает аппаратная платформа. Xiaomi 18 Fold станет первым смартфоном с фирменным чипом Xring O3, который уже успел набрать более 5,2 млн баллов в AnTuTu. 10-ядерный процессор построен только на производительных ядрах, а многопоточный результат превышает 15 тыс. баллов.

За графику отвечает новый GPU G2-Ultra NX. По заявлению Xiaomi, он обеспечивает прирост производительности на 85% при одновременном снижении энергопотребления на 64%. Кроме того, XRING O3 стал первым мобильным чипом компании с поддержкой оперативной памяти LPDDR6: пропускная способность достигает 113,8 ГБ/с.

Официальная премьера Xiaomi 18 Fold намечена на сентябрь, предзаказы уже начались.

Характеристики и стоимость Xiaomi 18 Fold пока официально не раскрыты. Внешний вид компания засветила на этой неделе.