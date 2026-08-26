Сменные батареи CATL будет использовать новый бренд Aiva

Это позволит отказаться от масштабных инвестиций в собственную сеть станций

Новый бренд Aiva, созданный при участии Seres, ведёт переговоры с CATL об интеграции технологии автоматической замены тяговых батарей.

Речь идёт не просто о совместимости аккумуляторов: производитель намерен использовать уже существующую инфраструктуру CATL, что позволит отказаться от масштабных инвестиций в собственную сеть станций.

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CATL к середине 2026 года располагала примерно 2000 станциями замены аккумуляторов Chocolate в 180 городах 31 провинции Китая. Такая схема позволяет заменить разряженную батарею на заряженную за считаные минуты вместо продолжительной зарядки. Дополнительное преимущество даёт модель аренды аккумулятора — его стоимость можно отделить от цены самого автомобиля.

Особый интерес представляет новая батарея CATL 26# Chocolate, рассчитанная на более крупные модели. Она построена на 800-вольтовой архитектуре, а базовая версия получила ёмкость 75 кВт·ч. Благодаря этому технология замены аккумуляторов распространяется с автомобилей классов A0–B на более крупные сегменты B–C.