Geely представила 1000-вольтовую архитектуру, которая позволит заряжать автомобиль за 5 минут

Geely разрабатывает новую высоковольтную архитектуру на 1000 В, которая должна вывести скорость зарядки электромобилей за пределы уже достигнутого результата в 5,5 минуты для пополнения заряда с 10% до 80%. Таким образом, компания готовится конкурировать с технологией сверхбыстрой зарядки BYD.

Сейчас Geely активно внедряет 800-вольтовые системы, охватывающие аккумулятор, электромоторы, силовую электронику, зарядное оборудование, проводку и другие элементы автомобиля. При этом компания уже располагает инфраструктурой, способной работать с гораздо более высокой мощностью.

Интересно, что ранее седан Lynk & Co 10 рекламировали как модель с архитектурой 900 В. На практике напряжение его аккумулятора ёмкостью 95 кВт·ч составляет 772,8 В, то есть фактически автомобиль относится к классу 800-вольтовых систем. При этом он действительно показал впечатляющую скорость зарядки: с 10% до 80% батарея пополняется за 5 минут 32 секунды.

Geely также развивает зарядную инфраструктуру Zeekr. По состоянию на март 2026 года компания построила более 2100 зарядных устройств мощностью до 1500 кВт. Сейчас автомобили концерна не способны использовать их максимальную мощность, однако развитие 1000-вольтовой архитектуры может сделать такие станции востребованными в будущих моделях.