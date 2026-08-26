Жить рядом с крупнейшим космодромом на планете будет выгодно: SpaceX вдвое снизила цену Starlink для жителей Луизианы — и скидка будет действовать постоянно

Для новых клиентов компания также отменяет первоначальную плату за оборудование комплекта Residential

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SpaceX запустила специальную программу для жителей округа Вермилион в Луизиане, где компания планирует построить новый космодром Starbase. Для новых и действующих пользователей домашнего Starlink стоимость ежемесячной подписки снижена на 50%.

Для новых клиентов компания также отменяет первоначальную плату за оборудование комплекта Residential. Скидка автоматически появится в следующем счёте и продолжит действовать до тех пор, пока адрес обслуживания остаётся в зоне действия программы.

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Источник изображения: Кадр из ролика SpaceX

Предложение распространяется только на определённые районы округа Вермилион. SpaceX объясняет инициативу желанием поддержать местное сообщество, на территории которого появится масштабный космический комплекс.

Полученной скидкой можно также поделиться с друзьями и родственниками, проживающими поблизости и соответствующими условиям программы.

Ранее компания SpaceXAI сообщила о запуске похожей программы поддержки пользователей Starlink в Мемфисе, где расположены её дата-центры Colossus.

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