Жить рядом с крупнейшим космодромом на планете будет выгодно: SpaceX вдвое снизила цену Starlink для жителей Луизианы — и скидка будет действовать постоянно

Для новых клиентов компания также отменяет первоначальную плату за оборудование комплекта Residential

SpaceX запустила специальную программу для жителей округа Вермилион в Луизиане, где компания планирует построить новый космодром Starbase. Для новых и действующих пользователей домашнего Starlink стоимость ежемесячной подписки снижена на 50%.

Для новых клиентов компания также отменяет первоначальную плату за оборудование комплекта Residential. Скидка автоматически появится в следующем счёте и продолжит действовать до тех пор, пока адрес обслуживания остаётся в зоне действия программы.

Предложение распространяется только на определённые районы округа Вермилион. SpaceX объясняет инициативу желанием поддержать местное сообщество, на территории которого появится масштабный космический комплекс.

Полученной скидкой можно также поделиться с друзьями и родственниками, проживающими поблизости и соответствующими условиям программы.

Ранее компания SpaceXAI сообщила о запуске похожей программы поддержки пользователей Starlink в Мемфисе, где расположены её дата-центры Colossus.