Ушла эпоха: Falcon 9 больше не будут использовать для запусков Starlink во Флориде, SpaceX переходит на Starship

Илон Маск поздравил команду SpaceX с завершением последнего запланированного запуска спутников Starlink с площадки Pad 40 во Флориде. Для Falcon 9 этот старт стал символической точкой в многолетней программе развертывания группировки с Восточного побережья США.

За семь лет Falcon 9 выполнила около 260 миссий Starlink с космодрома на мысе Канаверал. Ракета стала основой создания крупнейшей в мире группировки спутников на низкой околоземной орбите и за это время зарекомендовала себя как один из самых надёжных носителей.

Теперь SpaceX намерена перевести запуски Starlink во Флориде на более крупную и многоразовую Starship. При этом Falcon 9 продолжит использоваться для миссий Starlink с базы Ванденберг в Калифорнии.

Таким образом, компания закрывает целую главу в истории Falcon 9 и одновременно готовит инфраструктуру к следующему этапу — значительно более интенсивным запускам Starship и ускоренному расширению спутниковой сети.