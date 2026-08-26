Ушла эпоха: Falcon 9 больше не будут использовать для запусков Starlink во Флориде, SpaceX переходит на Starship
Более 260 миссий позади
Илон Маск поздравил команду SpaceX с завершением последнего запланированного запуска спутников Starlink с площадки Pad 40 во Флориде. Для Falcon 9 этот старт стал символической точкой в многолетней программе развертывания группировки с Восточного побережья США.
За семь лет Falcon 9 выполнила около 260 миссий Starlink с космодрома на мысе Канаверал. Ракета стала основой создания крупнейшей в мире группировки спутников на низкой околоземной орбите и за это время зарекомендовала себя как один из самых надёжных носителей.
Теперь SpaceX намерена перевести запуски Starlink во Флориде на более крупную и многоразовую Starship. При этом Falcon 9 продолжит использоваться для миссий Starlink с базы Ванденберг в Калифорнии.
Таким образом, компания закрывает целую главу в истории Falcon 9 и одновременно готовит инфраструктуру к следующему этапу — значительно более интенсивным запускам Starship и ускоренному расширению спутниковой сети.
Отныне миссии Starlink из Флориды будут выполняться на Starship. Команда с Западного побережья продолжит регулярно запускать Starlink с космодрома Ванденберг. Я очень горжусь этой невероятной командой. Вы сделали Falcon 9 самой надежной ракетой-носителем в истории. Вы также помогли создать крупнейшую спутниковую группировку на низкой околоземной орбите, обеспечивающую связь миллионам людей по всему миру, и заложили основу для того, что будет дальше
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