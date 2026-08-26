Крупнейший космодром на Земле получит более 12 стартовых столов и сможет выполнять более 30 запусков Starship в сутки

Илон Маск уточнил подробности проекта Starbase Louisiana, который SpaceX готовится построить в округе Вермилион на побережье Мексиканского залива. По замыслу компании, будущий комплекс станет крупнейшей стартовой площадкой на планете и будет рассчитан на сверхвысокую частоту запусков Starship.

Космодром получит более 12 стартовых площадок, а не 10, как сообщалось ранее, что позволит проводить свыше 30 запусков Starship в сутки. SpaceX рассчитывает превратить площадку в практически автономный космический комплекс с собственным производством топлива и глубокой водой для доступа кораблей и грузов.

Инвестиции в проект могут достичь $100 млрд. Его реализация получила поддержку властей Луизианы, а строительство инфраструктуры должно создать условия для массового использования Starship. В SpaceX рассчитывают начать полноценную эксплуатацию нового космодрома примерно с 2029 года.

Компания SpaceX уже неоднократно превращала масштабные планы в работающую космическую инфраструктуру. Starbase Louisiana должен вывести запуски Starship на совершенно новый уровень и превратить ракету в действительно массовую транспортную систему.