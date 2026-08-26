Самый быстрый мобильный CPU в мире: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 первым среди мобильных чипов достигнет 5 ГГц

Qualcomm раскрыла первую подробность о следующем флагманском процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 6. Новый чип получит фирменное ядро Oryon с максимальной тактовой частотой 5 ГГц. Компания называет его первым мобильным процессором, достигшим такой частоты, и самым быстрым мобильным CPU в мире.

Достижение 5 ГГц стало возможным не только благодаря переходу на более совершенный техпроцесс. Qualcomm переработала архитектуру Oryon, а каждое ядро получило собственный тактовый домен. Благодаря этому ядра смогут независимо изменять частоту в зависимости от нагрузки. Аналогичный подход уже используется в ноутбучных процессорах Snapdragon X2.

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Ещё одним важным нововведением станет технология FlexCache. Она объединяет кэш второго уровня в общий пул, доступный всем вычислительным ядрам. Вместо фиксированного распределения ресурсов система сможет динамически отдавать больше кэш-памяти ядрам, которым она требуется в конкретный момент.

Qualcomm рассчитывает, что FlexCache особенно пригодится при работе с ИИ-агентами, играми и многозадачностью. Хранение большего объёма данных непосредственно в процессоре должно сократить обращения к оперативной памяти, повысить стабильность производительности и ускорить переключение между приложениями. Ожидается, что официальная премьера Snapdragon 8 Elite Gen 6 состоится в сентябре.