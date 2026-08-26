В 3–4 раза дешевле зарубежных аналогов. Пока в Китае роботы танцуют и развлекают людей, в России представлен робот для помощи в поликлиниках

«У нас же робот не просто развлекает, он действительно может являться помощником»

Отечественного сервисного робота представили на форуме «Технопром-2026» в Новосибирске. Разработчики утверждают, что его стоимость в три-четыре раза ниже, чем у зарубежных аналогов.

«Сейчас многие видят, что китайские роботы, которые танцуют, прыгают или делают шоу. У нас же робот не просто развлекает, он действительно может являться помощником. У него есть навигационная база, которая позволяет ездить, допустим, сопровождать клиентов, пациентов и посетителей разных учреждений», — рассказал ТАСС генеральный директор компании-разработчика «Модеста» Александр Сахатский.

Для робота создали собственную навигационную систему, которая позволяет ему самостоятельно строить карту помещения и ориентироваться в нём без помощи оператора. Разработчики отмечают, что такая возможность отличает отечественную модель от ряда китайских аналогов.

Робот способен работать до 20 часов. Также он получил микрофонную матрицу для фиксации звуковой информации вокруг себя. Программное обеспечение оснащено нейросетевым модулем, благодаря которому машина может обучаться на основе диалогов с пользователями.