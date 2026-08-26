Аккумулятор 8000 мАч и зарядное устройство в комплекте. Смартфон Oppo A7 Pro показали до анонса

Смартфон имеет номер модели CPH2931

Мобильные телефоны

Oppo A7 Pro, который станет младшей версией недавно представленного в Китае A7 Pro Max, появился в базе бразильского регулятора Anatel. Смартфон имеет номер модели CPH2931 и ранее уже проходил сертификацию в Таиланде и Малайзии.

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Источник изображения: Technoblog

На опубликованном изображении устройство отличается горизонтальным блоком камер на задней панели. В нём размещены два объектива и светодиодная вспышка. При этом от старшей версии A7 Pro Max смартфон будет отличаться прежде всего аккумулятором: вместо огромной батареи на 10 000 мАч он получит элемент ёмкостью 8000 мАч.

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Источник изображения: Technoblog

Сертификация также раскрыла комплект поставки для бразильского рынка. Oppo A7 Pro будет продаваться вместе с зарядным устройством мощностью 45 Вт. Другие характеристики смартфона пока официально не раскрыты.

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