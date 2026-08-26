Новый игрок на рынке смартфонов: представлены Boltt Ace 5G и Evo 4G с аккумуляторами 6000 мАч и ценой от $125

Индийская компания Fire-Boltt, известная прежде всего своими умными часами, представила первые смартфоны под брендом Boltt. Модели Ace 5G и Evo 4G ориентированы на бюджетный сегмент, работают под управлением чистой Android 16 и получили аккумуляторы ёмкостью 6000 мАч.

Boltt Ace 5G оснащён 6,79-дюймовым LCD-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 600 нит. За производительность отвечает Unisoc T8200, объём оперативной памяти достигает 6 ГБ, встроенной флеш-памяти — 128 ГБ. Основная камера получила разрешение 64 Мп, фронтальная — 8 Мп. Аккумулятор поддерживает зарядку мощностью 18 Вт, а набор беспроводных интерфейсов включает NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi и GPS.

Boltt Evo 4G сохранил тот же 6,79-дюймовый экран и батарею на 6000 мАч, но получил менее производительный Unisoc T7250. Камеры здесь проще: основная на 50 Мп дополнена 2-мегапиксельным датчиком глубины, а фронтальная имеет разрешение 8 Мп. NFC в этой модели отсутствует.

Цены стартуют от 125 долларов.