Xiaomi представила сразу два новых очистителя воздуха Mijia

Xiaomi расширила ассортимент устройств для умного дома, представив очистители воздуха Mijia Smart Air Purifier 6 и Mijia Smart Air Purifier 4 Compact. Первая модель рассчитана на просторные помещения, а вторая получила более компактный корпус и предназначена для небольших комнат или установки на рабочем столе.

Mijia Smart Air Purifier 6 стоит 19 999 индийских рупий (около $210). Производительность устройства достигает 443 м³/ч, а заявленная площадь обслуживания — до 940 кв. футов. Система очистки включает пять ступеней, в том числе предварительный фильтр, слой активированного угля, УФ-С-обеззараживание и генератор отрицательных ионов. За качеством воздуха следят пять датчиков, измеряющих температуру, влажность, содержание пыли, PM2.5 и ультрамелких частиц PM1.

Обе модели используют фирменный электростатический фильтрующий материал Xiaomi вместо традиционной конструкции с плотно уложенным HEPA-фильтром. Компания утверждает, что фильтр обеспечивает более свободный проход воздуха, снижает нагрузку на вентилятор, сохраняя эффективность фильтрации до 99,97%.

Mijia Smart Air Purifier 4 Compact оценён в 7999 рупий (около $84). Он рассчитан на помещения площадью до 400 кв. футов и обеспечивает производительность 230 м³/ч. В отличие от старшей версии, устройство лишено УФ-лампы, ионизатора и части датчиков, а трёхслойная система фильтрации ориентирована на базовую очистку воздуха. В ночном режиме уровень шума снижается до 20 дБ.