Первый смартфон почти без рамки и с новым уникальным дисплеем. Oppo Find X10 получит OLED-экран Tianma с яркостью 2000 нит и охватом 95% BT.2020

В Oppo Find X10 ожидается дебют нового поколения OLED-дисплеев Tianma, о чем рассказал инсайдер.

По данным Digital Chat Station, экран Find X10 получит новый люминесцентный материал N1, пиковую яркость до 2000 нит и охват 95% цветового пространства BT.2020. Также заявлено увеличение доли «полезного красного света» до 5,5%, что должно улучшить характеристики дисплея для глаз.

Одним из главных изменений станет узкая рамка со всех четырёх сторон. Ранее сообщалось, что стандартный Find X10 может получить 6,59-дюймовую панель с разрешением 1,5K, тогда как старшие модели серии будут оснащаться более крупными экранами.

Серия, по предварительным данным, выйдет в Китае в сентябре.