Экран 2.5K OLED 165 Гц и специальная версия Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version. Представлен Lenovo Legion Y700 Infinite

Lenovo представила новый компактный игровой планшет Legion Y700 Infinite. Устройство оснащено процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version и поддерживает 5G с двумя SIM-картами.

Главным преимуществом планшета стал 8,4-дюймовый OLED-дисплей Tianma с разрешением 2560×1600 пикселей. Панель использует технологию Real RGB с независимым управлением красными, зелёными и синими субпикселями, обеспечивает 100% охват DCI-P3 и точность цветопередачи Delta E < 1. Яркость достигает 4000 нит, а минимальный уровень составляет всего 1 нит.

Экран поддерживает адаптивную частоту обновления до 165 Гц с переключением между 165, 144, 120, 60 и 30 Гц в режиме Always-On Display. Частота опроса сенсора достигает 3400 Гц, а задержка от касания до реакции системы составляет всего 39 мс. Для защиты зрения предусмотрены 12-битная глубина цвета и низкий уровень мерцания.

Legion Y700 Infinite доступен в трёх конфигурациях. Версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти стоит 4999 юаней, модель на 16/512 ГБ — 5999 юаней, а топовая модификация с 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ накопителем — 7999 юаней.