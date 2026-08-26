Xiaomi Xring O3 оказался мощнее флагманских чипов: 15 086 баллов в Geekbench

Новый флагманский процессор Xiaomi Xring O3 уже успел засветиться в первых независимых тестах и показал впечатляющие результаты. Чип, который компания представила 24 августа, проверили специалисты китайского издания Xiaobai’s Tech Reviews на референсном устройстве.

В Geekbench Xring O3 набрал 3854 балла в однопоточном режиме — примерно на уровне Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Apple A19 Pro. При этом относительно прошлогоднего Xring O1 прирост составил около 25%. Ещё интереснее выглядит результат многоядерного теста: 10-ядерный процессор получил 15 086 баллов, тогда как показатели протестированных устройств на Snapdragon 8 Elite Gen 5 не превышали 12 000 баллов.

Таким образом, многоядерная производительность Xring O3 примерно на 55% выше, чем у Xring O1. При этом Xiaomi заявляет о заметном улучшении энергоэффективности. В графическом тесте 3DMark Steel Nomad Light новый чип также показал серьёзный прирост — более 40% относительно актуальных флагманских платформ и до 90% по сравнению с предшественником.

Особенно примечательно, что Xring O3 производится по 3-нм техпроцессу TSMC N3P, а не по более современному 2-нм техпроцессу, который ожидается у будущих решений Qualcomm, Apple и MediaTek.

Если первые результаты подтвердятся в серийных устройствах, Xiaomi получит весьма конкурентоспособную собственную платформу. Xring O3 уже заявлен для Xiaomi 18 Fold и Pad 9 Pro Max.