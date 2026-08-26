Претенденты на звание лучшего камерофона. Возможности камер Vivo X500 Pro и X500 Pro Max раскрыты до выхода

Они выйдут в сентябре

Vivo продолжает раскрывать подробности флагманской серии X500, презентация которой состоится в Китае в сентябре. На этот раз компания рассказала о перископных телеобъективах моделей X500 Pro и X500 Pro Max, причём смартфоны получат заметно отличающиеся системы.

Старшая версия X500 Pro Max будет оснащена 200-мегапиксельной перископной камерой Zeiss APO на базе сенсора BluePrint и Samsung HP0 размером 1/1,4 дюйма.

Она получит аппаратный 4-кратный ISZ-зум без потери качества и сможет работать с телеобъективом, эквивалентным фокусному расстоянию 400 мм. Это должно быть особенно полезно при съёмке концертов, спортивных соревнований и удалённых объектов.

Для камеры заявлена стабилизация уровня CIPA 7.0 и система Super Capture Engine с увеличением до 30×. Производитель делает акцент на возможности фиксировать быстро движущиеся объекты, включая спортсменов, артистов и домашних животных.

Vivo X500 Pro получит более компактный 64-мегапиксельный модель с телеобъективом Zeiss APO с фокусным расстоянием 85 мм и сенсором Sony LYTIA 610. Камера также получит стабилизацию CIPA 7.0, усовершенствованный автофокус и трекинг, запись 4K при 120 кадрах/с и HDR-видео 4K 60 кадров/с.

Напомним, Vivo X300 Pro уже около года удерживается в топ-2 лучших камерофонов DxOMark.