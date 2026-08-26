Huawei Pura X Max получил объёмные обои и множество других функций в HarmonyOS 7

Huawei начала распространять закрытую бета-версию HarmonyOS 7.0 для смартфона Pura X Max. Обновление под номером 7.0.0.102 доступно для устройств с предыдущей сборкой 7.0.0.100 и приносит ряд новых функций, визуальных изменений и оптимизаций.

Главным нововведением стали 3D-обои для экрана блокировки. Система объединяет элементы пользовательских фотографий с объёмными часами, создавая эффект глубины. При наклоне смартфона изображение меняет перспективу, из-за чего фон выглядит более реалистично и создаёт ощущение движения.

В HarmonyOS 7 также появилась функция «Близкий круг», предназначенная для общения с родственниками и близкими друзьями. Пользователи смогут делиться данными о здоровье, видеть состояние друг друга в реальном времени, запускать удалённый доступ к экрану для помощи и размещать карточки участников на домашнем экране.

Для игр добавили прямое питание от сети при полностью заряженной батарее. Среди других изменений — отдельные мелодии для будильников, режим для любителей активного отдыха с маршрутами и записью треков, быстрый доступ к режиму управления одной рукой, улучшенная плавность Always-On Display, а также оптимизация камеры, Huawei Share, уведомлений и системной стабильности. Кроме того, исправлена проблема с экспортом длинных заметок в изображения и PDF.